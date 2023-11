La Dinamo Ladispoli serve il pokerissimo, quinta vittoria su cinque partite giocate • Terzo Binario News

La Dinamo fa la Manita !

Un’incredibile Mistercucina ottiene la quinta vittoria su 5 partite giocate, battendo la Fortitudo Cisterna tra le mura amiche del PalaSorbo per 73 a 62.

Con questa vittoria la squadra e’ al primo posto in solitaria nel girone B della Divisione Regionale Uno laziale (l’ex Serie D) e, inutile negarlo, nonostante in casa Dinamo si provi a tenere un profilo basso le aspettative vanno crescendo.

I ragazzi di coach Crocicchia partita dopo partita sembrano sempre piu’ consapevoli delle proprie potenzialita’ e ieri hanno dato una dimostrazione di forza e compattezza non indifferente. Ci sono state ancora delle sbavature difensive e a tratti delle incertezze in attacco ma nonostante il livello tecnico degli avversari fosse forse il piu’ alto tra quelli finora affrontati, cio’ non ha impedito ai ragazzi ladispolani di condurre la gara sin dalle prime battute. Del resto, con una panchina lunga extralusso che costringe il coach a grandi sacrifici per le convocazioni della domenica, i ritmi della Dinamo sono sempre molto alti nell’arco di tutti i 40 minuti di gioco e questo fa la differenza.

Queste le parole del Presidente Luigi Fois a fine partita: “Complimenti a tutti, coach, atleti e staff dirigenziale, stiamo andando oltre ogni piu’ rosea aspettativa, ma questo non deve impedirci di rimanere con i piedi per terra, focalizzati sul nostro obiettivo primario, la salvezza. Siamo consapevoli che il grosso e’ ancora tutto da fare e che ci attendono partite molto difficili, ma ora vogliamo continuare a fare bene; domenica ci attende una gara insidiosa, il derby contro il BKL, e la pressione e’ tutta su di noi: loro stanno andando male che peggio non si puo’, noi stiamo andando bene che meglio non si puo’, ne consegue che loro avranno tutto da guadagnare e noi tutto da perdere, e per questo dovremmo dare una prova di grande maturita’, tattica e caratteriale. Rimango fiducioso perche’ i ragazzi finora sono stati esemplari sotto ogni punto di vista e invito sin da ora tutti i nostri sostenitori a non prendere altri impegni, sara’ certamente una bella partita”.

Tabellino e parziali Mistercucina Dinamo Ladispoli vs Fortitudo Cisterna 73 – 62

20-13 40-32 59-46 73-62

Bernini 4, De Martino 2, Profumo D. 7, Profumo N. 4, D’Alonzo 1, Mangiola 16, Fois (Cap.) 10, Verdone 10, Di Francesco 10, Campolungo 9, Bucci n.e., Guarragi n.e