La Debby Roller Team sbanca Senigallia • Terzo Binario News

Presso il pattinodromo “Francesco Stefanelli” di Senigallia si è svolto il 2° Trofeo Internazionale Vesmaco “Città di Senigallia” della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), con la partecipazione di oltre 600 atleti.

La DEBBY ROLLER TEAM con soli 13 atleti conquista 4 Ori, 2 Argenti e il 3° posto di Società.

A dominare la categoria Ragazze 12 (12 anni) è Valeria Princigalli che conquista 2 Ori nei mt 3.000 ad Eliminazione e nei mt 2.000 a Punti con supremazia.

A mettersi in mostra nella categoria Ragazze (13-14 anni) è ancora Emili Cani, prima con 1 Argento nei mt 5.000 ad Eliminazione in un arrivo rocambolesco e successivamente con 1 Oro conquistato con una prova di forza.

Dopo un periodo di stop per infortunio, seppur ancora non in piena forma fisica, rientra in scena la leader Elisa Folli che conquista 1 Oro nei mt 10.000 ad Eliminazione con una grande prova tattica al primo anno della categoria Allieve (15-16 anni).

Grandissima prestazione per Simone Piccoli che conquista 1 Argento nei mt 10.000 ad Eliminazione anche lui al primo anno nella categoria Allievi (15-16 anni).

Fuori dal podio ma nelle prime 10 posizioni troviamo:

nella categoria Ragazze, Alice Beck 5^ nella mt 5.000 ad Eliminazione, Novella Cozzolino 5^ nella mt 3.000 a Punti, 6^ Alice Zorzi nella mt 3.000 a Punti, 8^ Siria Tallarico nella mt 3.000 a Punti e nella categoria Ragazze 12 Cristina Pilli 5^ nella mt 2.000 a Punti.

Le altre atlete che hanno rappresentato con ottimi piazzamenti i colori DEBBY sono:

Nella categoria Allieve Sofia De Amicis 12^ nella mt 500 e Giulia Michettoni 18^ nella mt 10.000 ad Eliminazione e nella categoria Ragazze Daria Tallarico 25^ nella mt 5.000 ad Eliminazione e Ginevra Di Tecco 38^ nella mt 300.

I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca sono entusiasti dei risultati, tanto più dell’andamento di forma crescente e il recupero di molti atleti che durante l’anno erano in difficoltà, un andamento che fa ben sperare per il picco di forma che si vuole ottenere per i Campionati Italiani.

I prossimi appuntamenti saranno proprio i Campionati Italiani su Strada delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi a Paderno D’Adda dal 17 al 19 Maggio e quelli per le categorie Allievi, Juniores e Seniores che si terranno a San Benedetto del Tronto dal 24 al 26 Maggio 2024.