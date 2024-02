La Debby Roller Team di Ladispoli fa il pieno di medaglie al campionato italiano indoor • Terzo Binario News

Dopo cinque giorni dal rientro dagli Indoor 2024 per le categorie dei più grandi, la DEBBY ROLLER TEAM continua a conquistare medaglie anche nelle categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni), al Campionato Italiano Indoor della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto a Pescara al Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” dal 24 al 25 Febbraio.

La grande protagonista è la neo-vice Campionessa Italiana Emili Cani, che gia lo scorso anno aveva sfiorato il podio nella stessa categoria e quest’anno come da previsione, puntualmente lo centra e conquista la Medaglia d’Argento, con gli stessi punti della prima ma seconda al traguardo, nella mt 3.000 a Punti della categoria Ragazze.

L’altra pesante medaglia arriva da Valeria Princigalli che allo Skate Italia conquista la Medaglia di Bronzo nei mt 2.000 a Punti ed un’ottima 5^ posizione nel Giro e Mezzo Sprint.

La ciliegina sulla torta arriva dall’Americana a Squadre (staffetta) dove le tre frazioniste

Alice Zorzi, Alice Beck e Emili Cani conquistano la Medaglia d’Argento e si laureano vice Campionesse italiane su 65 squadre partecipanti.

Fuori dal podio ma con prestazioni di rilievo troviamo:

Giorgia Maria Cosman 6^ e Cristina Pilli 7^, nella categoria Ragazze 12 al Giro a Cronometro.

Nella categoria Ragazze, mt 3.000 a Punti su 120 partecipanti in questa gara troviamo: Alice Zorzi 8^, Beatrice Conti 11^, Siria Tallarico 20^, Laura Tatulli 23^, Alice Beck 24^, Daria Tallarico 55^, Giada Cavalli 73^.

Nella stessa categoria ma nel Giro e Mezzo Sprint su 210 partecipanti in questa gara troviamo: Alice Beck 12^, Siria Tallarico 19^.

Nel Giro a Cronometro Alice Zorzi 13^ e Ginevra Di Tecco conquista la 43^ posizione.

Grandissime prove delle altre 2 squadre americane, 10^ quella composta da Beatrice Conti, Daria Tallarico e Laura Tatulli e 14^ composta da Cristina Pilli, Giorgia Maria Cosman e Valeria Princigalli.

La nota negativa, è l’infortunio occorso nella semifinale della mt 3.000 a Punti categoria Ragazze che ha chiuso prematuramente il campionato della fortissima Novella Maria Cozzolino e dell’americana dove Novella era una frazionista.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris sono estremamente soddisfatti per i risultati ottenuti ed il potenziale emerso in questo Campionato Italiano Indoor Ragazzi, nonostante qualcuno in questa fase della stagione non sia ancora nelle migliori condizioni, molti atleti hanno dimostrato un miglioramento sostanziale rispetto alla passata stagione ed una ottima

2^ posizione nella classifica per società su 85.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti DEBBY sono i campionati InterProvinciali che si terranno al Pattinodromo Comunale di Latina il 17 Marzo.