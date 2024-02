La Dcl Edilizia Rim a un passo dalla storia: domenica tutti a Valcanneto sognando la serie B • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri chiama a raccolta la città: “Facciamo il tifo per i nostri ragazzi, orgoglio della città per questa straordinaria stagione”

“Quella di domenica 3 marzo sarà una partita fondamentale per la Dcl Edilizia Rim, la squadra di pallacanestro della nostra città. Al primo anno in Serie C unica, i ragazzi stanno facendo un campionato straordinario: al Pallone Geodetico, dopo una sfilza impressionante di risultati positivi, ospiteranno il Club Basket Frascati. In caso di vittoria, raggiungeranno una storica quanto impensabile, fino ad inizio stagione, qualificazione ai play-off per la promozione in Serie B. L’appuntamento è alle ore 18:00 e l’ingresso è gratuito. I ragazzi avranno bisogno di tutto il nostro sostegno e affetto per affrontare al meglio la partita. Vi aspetto in tantissimi per fare il tifo per loro!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’accogliere l’appello della squadra in vista della penultima partita della prima parte di stagione di Serie C Unica.

“Abbiamo ancora negli occhi le immagini dell’aprile scorso quando a Colleferro la Rim fece il salto di categoria dopo una stagione trionfale – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – ora i ragazzi e lo sport di Cerveteri stanno vivendo un nuovo grande sogno. L’ingresso alla partita sarà gratuito: vi invito dunque ad assistere alla gara per un grande pomeriggio di sport e per fare il tifo per i ragazzi della nostra città!”