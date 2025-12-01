"La Bianca di Allumiere riqualificata, lavoro svolto in silenzio" • Terzo Binario News

Intervento del sindaco Luigi Landi e dell’assessora Romina Scocco

“In questi tre anni abbiamo lavorato molto e in silenzio senza fare proclami ma prendendo impegni che oggi perlopiù stiamo assolvendo e portando a conclusione per la nostra frazione di ‘La Bianca’.

Da poco più di un mese, grazie alla legge sulla Etruria, abbiamo aperto i lavori di riqualificazione dell’immobile contiguo all’Anfiteatro Alessio Torroni.

All’esterno del quale sulle pareti riqualificate saranno realizzate delle strutture artistiche a opera di Riccardo Pasquini come ulteriore attrattiva ai tanti visitatori e non solo che vengono a degustare nei nostri famosi ristoranti.

Abbiamo proceduto ai rifacimenti delle strade quali via delle di via delle Mimose (recentemente completata) e ove di concerto con Enel si è effettuato un importante intervento di interramento della line aerea, di via degli Orti e di via dei Faggi. Abbiamo trasformato a LED le luci che partono dal bivio e fanno tutta via della Repubblica, aumentando risparmi e la luminosità che era datata a più di 30 anni fa.

Abbiamo oggi un vero sistema di Videosorveglianza grazie a alla introduzione di altre telecamere di ultima generazione e a una nuova rete di scambio dati autonoma. Abbiamo sottoscritto un importante comodato con il privato proprietario del terreno denominato ‘prato stopponi’. In questi giorni proprio in quell’area è arrivata finalmente una nuova illuminazione. A breve sarà anche ripristinata l’illuminazione davanti alla Chiesa che manca ormai da tanti anni. Abbiamo installato cartelli turistici per Ristoranti e per i luoghi di interesse ambientale e storico. così come l’acquisto di una nuova giostrina per bambini piccoli.

È stata sostituita la vecchia fontana leggera con una nuova più moderna e che ha meno costi per la Comunità. Importante il servizio di trasporto pubblico locale che collega la frazione con Allumiere e Tolfa mai avuto in passato”.

Il Sindaco e l’Assessore Romina Scocco