Job Day all'istituto "Cardarelli" di Tarquinia: 21 aziende offrono lavoro estivo • Terzo Binario News

Una giornata di occasioni quella svoltasi presso l’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ventuno aziende ed enti del turismo hanno presentato le proprie offerte di lavoro a tempo determinato per la stagione estiva 2023.

Ristoranti, alberghi, locali, stabilimenti balneari della provincia e non solo si sono confrontati con circa 240 studenti dell’istituto tarquiniese che, muniti di curriculum alla mano, si sono proposti ai vari colloqui di lavoro, tenutisi nella mattinata nell’Aula Magna. Per alcuni si è trattata della prima vera esperienza di un fruttuoso esame delle possibilità di lavoro nei dintorni.

Il Job Day, questo il nome della manifestazione, è stato organizzato dall’EBTL (Ente Bilaterale Unitario d’Italia, composto al suo interno da tutte le parti sociali del settore: Area Confcommercio, Confindustria e Confesercenti e le parti sindacali corrispondenti Filcams Cgil, Uiltucs Uil e Fisascat Cisl) in collaborazione con Regione Lazio, DiSCo Lazio, Agenzia Spazio Lavoro, Confcommercio Lazio Nord, Confesercenti, WeTarquinia.



“Questo evento si presenta come una fondamentale possibilità che la scuola offre ai suoi allievi interessati a un lavoro stagionale- ha commentato la VicePreside Prof.ssa Alessia Ciurluini (nella foto) – dando ufficialmente avvio ai lavori. Molti dei nostri studenti hanno potuto, nei giorni scorsi, anche sperimentarsi nella scrittura di un primo vero curriculum lavorativo e prepararsi ai colloqui odierni tramite un incontro online gratuito tenuto da Porta Futuro Lazio e DiSCo Lazio.”

Numerosi anche gli esterni di tutte le età che, prenotatisi online, si sono confrontati con le varie offerte lavorative del settore turistico al pari dei più giovani allievi.

La giornata è stata particolarmente voluta dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Laura Piroli, che ha avuto l’idea di portare il Job Day all’interno dell’Istituto, un esempio concreto di come la scuola deve essere connessa con il mondo del lavoro.