ITS Academy Caboto: a Civitavecchia corso per la gestione delle attività a servizio dei passeggeri delle navi • Terzo Binario News

Sono aperte le iscrizioni al Corso che partirà a Civitavecchia, in collaborazione con Grimaldi Lines e Corsica & Sardinia Ferries, per Tecnico superiore per la “Gestione delle attività a servizio dei passeggeri a bordo delle navi”.

L’obiettivo di questo percorso, che avrà la durata di due anni, è quello di formare figure professionali con competenze spendibili nell’area dell’accoglienza e della gestione del passeggero, da quando imbarca fino all’arrivo a destinazione, raccogliendone le esigenze e preoccupandosi del suo soddisfacimento, specializzandosi nella gestione dei servizi di soggiorno e della ristorazione,in sala, in cucina e nell’accoglienza. Ci sarà la possibilità per gli allievi di accedere a Borse di Studio, ottenere agevolazioni per vitto e alloggio con un’occupazione che si attesta vicino al 100%.

La richiesta di lavoro in tale ambito è molto alta. Le richieste sempre crescenti delle Compagnie impongono una formazione adeguata per intraprendere un lavoro che promette anche adeguate soddisfazioni economiche e con prospettive di crescita professionale.

La formazione sarà svolta in aula, in laboratorio ed anche a bordo delle navi, grazie alla disponibilità della Compagnia Grimaldi presente nel porto di Civitavecchia. Come per gli altri Corsi ITS, anche questo prevede delle “attività sul campo”. Gli allievi svolgeranno dei periodi di imbarco, regolarmente retribuiti. Il direttore dell’ITS Clemente Borrelli ha spiegato come “Questo Corso assicura un percorso agli allievi altamente professionalizzante e punta a colmare, almeno in parte, la grande richiesta di personale che le grandi Compagnie di navigazione ci manifestano ogni anno. Un ambito di lavoro forse ancora troppo poco conosciuto che offre una grande opportunità lavorativa unita ad una adeguata soddisfazione economica.”

La partecipazione al Corso è completamente gratuita; inoltre, durante il percorso vengono conseguite gratuitamente tutte le certificazioni necessarie per l’imbarco.

Questo Corso di alta formazione è organizzato in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con l’Istituto Alberghiero Stendhal di Civitavecchia e con l’Escola Europea Intermodal Transport, di Barcellona.

Venerdì 6 ottobre doppio appuntamento presso la sede di Civitavecchia dell’ITS Caboto, dalle 10 alle 13, Open Day per scoprire nel dettaglio l’offerta formativa. Sarà, in questa occasione, possibile anche provare i simulatori di logistica. Il pomeriggio, dalle 14.30 dalle 16.30 l’appuntamento è per la preparazione alle selezioni per i corsi di Logistica.