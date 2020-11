Italia Viva Anguillara: "Presto un'assise sull'emergenza sanitaria" - Terzo Binario News

“Come Italia Viva Anguillara ci uniamo alla richiesta avanzata da Siamo Anguillara e PD/Sinistra in comune di indire, nel più breve tempo possibile, la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per affrontare, simultaneamente, le tematiche relative all’emergenza sanitaria e alla conseguente emergenza economica.

L’aumento dei contagi nel territorio richiede l’istituzione di un coordinamento permanente per poter sia informare la cittadinanza sugli sviluppi quotidiani sia per essere di supporto a coloro che sono in prima linea in questi mesi.

Condividiamo, al tempo stesso, la proposta di diminuzione della quota variabile della Tari per le attività fortemente colpite.

In questo momento così delicato e complicato, il comportamento di ogni singolo cittadino a tutela della salute pubblica e ogni iniziativa a sostegno delle realtà territoriali possono seriamente fare la differenza.

Ora la politica ha il dovere di unirsi e collaborare per il bene di un’intera comunità.”

Italia Viva Anguillara