Istat: "Italia prima in Ue per turismo in crociera grazie al porto di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Negli ultimi 10 anni – con la sola eccezione del 2020, quando la pandemia da Covid ha completamente paralizzato le attivita’ del settore – l’Italia ha mantenuto il primato in Europa per numero di crocieristi imbarcati e sbarcati nei porti nazionali. Lo rileva l’Istat in una report sul trasporto marittimo.

Nel 2024 i porti italiani hanno registrato quasi 5 milioni di passeggeri, contando solo le persone che hanno iniziato o terminato una crociera nei porti nazionali (da questo conteggio sono esclusi i crocieristi in transito). Questo numero corrisponde a oltre un quarto (il 27,6%) dei 17,8 milioni di crocieristi sbarcati o imbarcati nei porti dei 27 Paesi dell’Unione europea. Rispetto all’anno precedente – spiega l’Istat – il numero di passeggeri crocieristi e’ aumentato del 2,0%, mentre il numero di navi da crociera arrivate nei porti italiani e’ cresciuto dello 0,9%.

Nonostante questi risultati positivi, si riscontra ancora da colmare un divario dell’1,6% di crocieristi sbarcati e imbarcati nei porti italiani, rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019, quando i flussi di passeggeri raggiungevano numeri ancora piu’ elevati.

Civitavecchia conferma il primato di porto crocieristico italiano anche nel 2024 risultando il piu’ trafficato sia per numero di passeggeri che per toccate, con 1,8 milioni di passeggeri imbarcati e sbarcati (+7,8% rispetto all’anno precedente) e 888 navi da crociera approdate. Al secondo posto per numero di crocieristi, con oltre 600mila passeggeri, si posiziona il porto di Genova (+6% rispetto al 2023), seguito da Venezia con 494mila passeggeri (+16,5% rispetto al 2023).