Ispettorato del Lavoro all'isola ecologica di Cerveteri, sequestrati quattro mezzi • Terzo Binario News

Netturbini sul piede di guerra, fra pochi mesi la nuova gara

Quattro mezzi sequestrati – perché ritenuti obsoleti e no rispettosi degli standard di sicurezza – dopo un sopralluogo dell’Ispettorato del Lavoro all’isola ecologica di Cerveteri.

Come raccontano i lavoratori, “il “blitz”, molto probabilmente, è scaturito dalle segnalazioni delle settimane scorse dei sindacati, in primis dell’Ugl, e dei lavoratori sulle condizioni in cui versano gli spogliatoi e i servizi igienici dell’area e sulle condizioni obsolete dei mezzi”.

“Gli automezzi sono in condizioni allucinanti – aveva spiegato il vicesegretario Lazio Igiene e Ambiente dell’Ugl, Marco Piconi – non hanno nessun requisito di sicurezza”.