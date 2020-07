Isole ecologiche mobili a Ladispoli: ecco dove - Terzo Binario News

Sabato e domenica tre isole ecologiche mobili per i non residenti

Da questa settimana, e per i mesi di luglio e agosto, le isole ecologiche mobili per non residenti saranno tre. Sabato 11 e domenica 12 luglio le isole ecologiche mobili saranno in via Corrado Melone, in via Roma (Torre Flavia) e in via del Sole nei pressi dell’uscita San Nicola, direzione Roma.

Chi lascia la città e non ha modo di usufruire del servizio di raccolta differenziata porta a porta, potrà conferire i rifiuti (umido, carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica e secco residuo) dalle 18:00 alle 20:00.

Lo rende noto il consigliere delegato all’igiene urbana, Carmelo Augello.