Isola pedonale a Ladispoli, per palazzo Falcone “un’iniziativa molto apprezzata” • Terzo Binario News

“L’isola pedonale si dimostra come sempre, un’iniziativa molto apprezzata.

Ha ottenuto un grande successo nel suo primo weekend di attività. La decisione di chiudere alcune delle principali strade al traffico e trasformarle in spazi dedicati ai pedoni si è rivelata, come sempre, un’ottima scelta per la città”.

Con queste parole l’assessore al turismo, Marco Porro, ha commentato il fine settimana appena trascorso che ha visto a Ladispoli la presenza di migliaia di residenti e turisti che hanno affollato le vie di Ladispoli trasformate in aree pedonali godendo di un’esperienza unica nel cuore della città.

“Vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti – ha proseguito Porro – una prospettiva moderna e sostenibile della nostra splendida città, consentendo di esplorarla senza le restrizioni e la noia del traffico.

Sono felice di constatare che l’iniziativa sia stata accolta con entusiasmo e abbia avuto un impatto positivo sulla vivacità economica della zona, spero che nel corso della stagione anche i negozianti più scettici si uniscano al progetto, lasciando aperte le attività nelle ore serali.

In questo fine settimana i negozi, i bar e i ristoranti hanno registrato un aumento significativo delle vendite, grazie all’afflusso di visitatori che hanno apprezzato la vivacità e l’atmosfera rilassata dell’isola pedonale, grazie anche alle associazioni di volontariato locale e alle forze dell’ordine che vigilano affinché si possa godere di una stagione in sicurezza.

Così facendo l’economia avrà uno slancio significativo, la città sarà sempre più viva e accogliente verso turisti, villeggianti e residenti. L’isola pedonale resterà attiva per tutto il periodo estivo, con una vasta gamma di eventi e attività programmata per coinvolgere e divertire i visitatori di tutte le età. Dalle serate musicali agli spettacoli di artisti di strada, l’isola pedonale offrirà un ricco calendario di appuntamenti, su viale Italia ma principalmente a Piazza Rossellini, che renderà ancora più speciale la visita a Ladispoli.

Queste iniziative si inseriscono in una più ampia strategia di valorizzazione del turismo e della cultura della città promossa dal Sindaco Alessandro Grando e da tutta l’Amministrazione Comunale. Grazie a progetti come quelli presentati per la stagione estiva: grandi concerti gratuiti, le sfilate, i comici, il palinsesto raffinato e culturale della Grottaccia, o la Biennale d’arte della Riviera Romana a cura dell’Assessore Frappa, Ladispoli si conferma come una meta turistica sempre più attrattiva, capace di coniugare tradizione e modernità”.

Gli orari dell’isola pedonale sono i seguenti:

venerdì e sabato viale Italia e via Regina Margherita chiuse al traffico dalle 19:00 alle 01:00.

sabato Lungomare Regina Elena, nel tratto tra via Trento e via del Mare, chiuso al traffico dalle 19:00 alle 01:00.