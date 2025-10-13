Investe e uccide un centauro sulla Pontina, Roma Capitale rintraccia il pirata: è un 29enne • Terzo Binario News

È stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, il conducente della Lancia Y, coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba di ieri, al chilometro 12 della via Pontina, nel quale ha perso la vita un uomo di 48 anni, a bordo di un motociclo.

L’uomo alla guida dell’auto, dopo l’impatto, era fuggito abbandonando il veicolo sul posto, senza prestare soccorso alla vittima.

Le indagini eseguite dai caschi bianchi del IX Gruppo Eur, con accurati accertamenti sul luogo dei fatti e l’analisi di tutti gli elementi raccolti, hanno portato nelle ore successive ad individuare il presunto conducente.

Ricostruita la dinamica dei fatti, per l’uomo, italiano di 29 anni, è scattata la denuncia per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Sequestrati sia l’auto sia il cellulare del 29enne, la cui posizione potrebbe aggravarsi al termine di alcuni ulteriori aspetti che sono tuttora al vaglio.