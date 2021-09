"Installare una rampa per disabili al Duomo di Tarquinia" - Terzo Binario News

“Si propone la messa in opera di una rampa per disabili alla chiesa del Duomo di Tarquinia con un intervento sul lato destro della facciata sacrificando solo due stalli di parcheggio in via del Duomo.

Così anche le persone diversamente abili potrebbero partecipare alle celebrazioni religiose, compresi matrimoni e funerali e alle visite turistiche visto anche l’enorme patrimonio artistico (il ciclo Mariano del Pastura 1509, il crocifisso del ‘300, due magnifiche tele del Brandi, un organo monumentale del Morettini 1879, tre lapidi sepolcrali dei Vitelleschi).

Fiducioso che si potrà valutare l’enorme importanza di questa piccola ma GRANDE OPERA”.

Il Consigliere Comunale Alberto Riglietti e

Cesare Bendotti