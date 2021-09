"I lavori al parco di viale Europa a Ladispoli sono iniziati ma non si sa quando finiscono" - Terzo Binario News

Un cittadino segnala che manca l’indicazione della data di fine cantiere

“Vorrei porgere una domanda all’amministrazione di Ladispoli circa la prevista riapertura dell’area parco gioco di Viale Europa ormai chiusa da oltre un anno e forse più e dove si sta realizzando un’opera di architettura “molto importante” (mah?) ad opera di privato previa autorizzazione comunale.

Ebbene, essendo un’area pubblica adibita principalmente a giochi divertimento per bambini sarebbe possibile conoscere la data di riconsegna alla collettività in modo da restituirla ai numerosissimi bambini che prima vi scorrazzavano?

Nonostante sul cartello posto al di fuori dell’area cantiere vi sia scritta la data di inizio lavori purtroppo non è indicata quella finale.

Che poi è un paradosso nel senso che la data di inizio non interessa a nessuno se non per complimentarsi con l’amministrazione quando c’è quella finale per aver gestito nei tempi previsti un’opera pubblica”.

