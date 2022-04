Insieme per Cerveteri – L'Alternativa Sana: "La Belardinelli dà fastidio alla vecchia guardia" - Terzo Binario News

“Nel 2017 due grandi esperti della politica cervetrana convinsero Anna Lisa Belardinelli a candidarsi per le comunali scorse.

Il percorso di Anna Lisa, stimato avvocato, era tutt’altro che politico, era fatto di famiglia, studio, qualche “cicatrice” molto importante, un bimbo molto piccolo. In quella campagna era evidente il suo appoggiarsi a stampelle esperte, ne era consapevole, così come lo era Cerveteri, che comunque si affidò a lei per sfidare l’amministrazione uscente.

Forse in quella difficile campagna elettorale del 2017, o forse con i primi consigli comunali, Anna Lisa capì le sue potenzialità e cominciò insieme a Luca Piergentili e pochi altri, a proporre una costruttiva campagna di opposizione.

Quel che si definiva in città un timido virgulto divenne così vite, forte e combattiva.

Oggi è a tutti evidente come dia fastidio alla vecchia guardia, anche perché ha saputo mettere intorno a importanti contenuti programmatici, persone che non amavano essere coinvolte nelle vecchie diatribe, cittadini rimasti nell’ombra, ma risorse capaci ed esperte nel loro campo lavorativo.

Quel tavolo è aperto, ogni giorno qualcuno chiama, si affaccia alla porta sempre aperta del Comitato di Largo Almunecar, per presentarsi, portare le proprie esperienze, le proprie idee. E sempre sarà così, per la durata del mandato, che ci auguriamo ci porti per almeno cinque anni ad amministrare Cerveteri. Quella porta è sempre aperta, anche per chi, e non vogliamo certamente guardare in casa d’altri, ma accogliere sì, quelle risorse, come ad esempio Guido Rossi, ex sindaco, figura importante della politica locale, che con la sua esperienza ed integrità morale è sicuramente un libro vivente da coinvolgere e consultare. Nel nostro comitato, ora e sempre, non esistono poltrone, ma sedie, e come in quel famoso musical, ce n’è sempre una in più! C’è sempre un amico da accogliere, l’importante è il gruppo. Ora che l’anatroccolo è diventato cigno, ora che l’esperienza di Anna Lisa le permette di essere figura di riferimento, ogni residente di Cerveteri è risorsa, e per le risorse la porta resterà sempre aperta”.

Coalizione Insieme per Cerveteri – L’Alternativa Sana