Incidente via Cristoforo Colombo: tre i feriti, una 17enne in gravi condizioni • Terzo Binario News

Lo scontro all’altezza di via di Casal Palocco; coinvolti nello scontro due auto; altri due giovani trasportati al Grassi di Ostia e al Sant’Eugenio di Roma

di Claudio Bellumori

Incidente in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Casal Palocco. Tre i feriti, tra questi una 17enne in gravi condizioni. È questo il bilancio del sinistro avvenuto alle una e trenta di sabato 6 luglio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale del Gruppo X Mare, che si sono occupati dei rilievi, lo scontro ha coinvolto una Fiat Cinquecento – proveniente da Casal Palocco – con al volante un 19enne. A bordo di questo veicolo erano presenti un 20enne e la minore, accompagnata, all’ospedale romano del San Camillo. L’altro mezzo è una Smart, che giungeva da via Cristoforo Colombo, condotta da un 22enne: nell’abitacolo anche una passeggera. Questi ultimi due sono stati soccorsi, rispettivamente, all’ospedale Grassi di Ostia e al Sant’Eugenio di Roma.

In corso gli accertamenti dei caschi bianchi, per delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.