Struttura ricettiva extralberghiera chiusa dal Questore, ecco perché • Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma hanno effettuato dei controlli in una struttura ricettiva extralberghiera vicino alla stazione Termini.

All’interno dell’affittacamere in Via Giolitti, nella zona del “ballatoio”, sono state riscontrate diverse violazioni amministrative per le quali sono state elevate altrettante sanzioni; il titolare della licenza, inoltre, pur ospitando 3 persone, non aveva trasmesso i loro dati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini dei dovuti controlli, e per questo è stato anche denunciato.

In seguito all’istruttoria avviata dagli stessi poliziotti il Questore, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza al 61enne cinese, con conseguente chiusura della struttura per 5 giorni ed è stato affisso dagli agenti il cartello con la seguente dicitura: “CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL SIGNOR QUESTORE”.