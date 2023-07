Incidente via Cristoforo Colombo: scontro moto-bus, grave 60enne • Terzo Binario News

Incidente su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Malafede. Poco prima delle 7,25 il gruppo X Mare della Polizia locale è intervenuto per un sinistro stradale che ha coinvolto una moto Bmw Rt e un bus.

Il centauro, di quasi 60 anni, è finito in codice rosso all’ospedale San Camillo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per il tempo necessario a effettuare i rilievi, sono state chiuse le linee laterali. Presente anche il Gruppo Pronto Intervento Traffico.

