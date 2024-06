Incidente via Cristoforo Colombo: morto centauro • Terzo Binario News

Incidente mortale su via Cristoforo Colombo. A perdere la vita un 26enne che era a bordo di una moto Kawasaki, mentre un 34enne che si trovava in sella a uno scooter Piaggio Liberty è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia: non verserebbe in gravi condizioni. Il tutto è avvenuto alle 4,30 di oggi, 15 giugno, Sul posto le pattuglie della Polizia locale del Gruppo XII Monteverde.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto all’intersezione con via di Acilia, in direzione Ostia. A rimanere coinvolti, come detto, il 26enne che si trovava sulla Kawasaki, il 34enne che guidava il Piaggio Liberty e una 21enne, al volante di una Ford Fiesta: la giovane è stata sottoposta ai test di rito, alcolemici e tossicologici, risultati negativi.

Per le verifiche del caso è stata chiusa via Cristoforo Colombo, direzione Ostia , tra Malafede e Acilia. Presenti anche le pattuglie del X Gruppo Mare e del Gpit ( Gruppo pronto intervento traffico) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità e chiusura.

c.b.