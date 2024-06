Sorprende i ladri in casa, 50enne presa a bastonate • Terzo Binario News

Ha sorpreso i ladri in casa ed è stata presa a bastonate. Per una donna di 50 anni, trasportata al Policlinico Umberto I, la prognosi è di 30 giorni. Il fatto è accaduto l’altra notte in via Domenico Comparetti, zona Talenti.

I malviventi – almeno cinque-sei persone – sono entrati nell’abitazione dalla finestra del salone. In casa, in quel momento, c’erano la donna e il marito, anche lui un 50enne. I banditi si sono scagliati con violenza contro la signora, colpita alla testa. La banda è poi fuggita a mani vuote. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.

Rapine in casa a Roma

Quello di Talenti è l’ultimo di una serie di episodi analoghi avvenuti negli ultimi giorni a Roma. Prendiamo quanto accaduto a Tor Tre Teste, in via Roberto Le Petit, intorno alle 5 di mattina. Finti finanziari (accento italiano) si fanno aprile la porta dal proprietario dell’appartamento: lo ammanettano, prima di farsi indicare la cassaforte. Il bottino finale, tra orologi e gioielli, è di 200mila euro.

E poi viale Appio Claudio. Una coppia – lui 81 anni, lei 71 anni – che sono in camera da letto, dove poi verranno chiusi dentro dai ladri che, con il volto coperto e armati di cacciavite, minacciano in coniugi, facendosi consegnare contanti (mille euro) e un orologio (seicento euro).

Infine via Antonio Galloni, zona Piazza Bologna. Tre ladri – con accento sudamericano e il volto travisato– si fanno largo nell’abitazione passando dalla finestra dello studio. Dopodiché, sorprendono marito e moglie – rispettivamente di 82 e 79 anni – a loro volta obbligati a dirigersi verso la cassaforte. Questa si trova nella camera del figlio, di 50 anni. Il bottino, tra gioielli e contanti, tocca quota 300mila euro.