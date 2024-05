Incidente sull'Aurelia a Castel di Guido con quattro auto e una moto: code lunghe • Terzo Binario News

A causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa la strada statale 1 ‘Via Aurelia’ in direzione Roma, in località Castel di Guido.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro autovetture e una moto e nell’impatto il motociclista è rimasto ferito.

Sul posto è presente il personale Anas l’elisoccorso del 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Tuttavia il traffico intenso di rientro dal fine settimana ha provocato una coda lunghissima sulla consolare.