Incidente sulla Litoranea, Panda in cunetta: conducente estratto dai pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

Intervento poco fa dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti per un incidente stradale sulla strada Litoranea all’altezza del km 20,500 poco dopo il bar Mosconi in direzione Tarquinia.

Un uomo anziano alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscito fuori strada finendo in un campo sottostante.

Al loro arrivo, i pompieri di Civitavecchia hanno trovato l’anziano all’interno del veicolo, apparentemente in condizioni non preoccupanti.

Con l’ausilio dei mezzi di estrazione lo hanno liberato e affidato alle cure del personale sanitario del 118 arrivato sul posto.