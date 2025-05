Quattro bus Atac in fiamme al capolinea Candoni • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Luigi Candoni, presso il Capolinea dell’ ATAC, la squadra VF dell’EUR 11\A e la squadra VF della Pisana 4/A con al seguito il carro Autoprotettori due autobotti ed il capoturno provinciale per un incendio che ha coinvolto Quattro autobus di linea.

Nelle operazioni di spegnimento è stato necessario il coinvolgimento di tutto il personale VF presente, con l’utilizzo anche di un notevole quantitativo di schiuma essendo l’incendio ormai generalizzato che ha prodotto una densa nube di fumo.

Le cause sono in fase di accertamento, non ci sono stati feriti. Le forze dell’ordine sul posto.