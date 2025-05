"Maggio d'Autore", un ciclo di quattro incontri dell'Auser Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Associazione Auser di Civitavecchia presenta “Maggio d’Autore”, un ciclo di quattro incontri con autori del territorio, un’occasione unica per conoscere da vicino le storie, le passioni e i percorsi creativi degli scrittori locali. L’iniziativa promossa dall’Auser con lo scopo di valorizzare gli scrittori del territorio partirà lunedì 5 maggio alle ore 17,00, presso la sede cittadina di Via Santa Barbara n. 5.

“La rassegna prenderà l’avvio con il libro “In volo sulle ali di una farfalla” di Stefano Mappa che in qualità di giornalista pubblicista ha coltivato la passione per i viaggi approfondendo le conoscenze del meraviglioso arcipelago caraibico della Guadalupa” Spiega Tiziana Giuliani ideatrice del percorso letterario “Stefano Mappa ci porterà nell’ Oltremare francese raccontando le esperienze vissute nel territorio che hanno dando vita anche al progetto Enjoy Guadalupa, un contenitore di informazioni e immagini che Stefano Mappa ha raccolto oltre che sull’omonima pagina Facebook e blog, in questo appassionante diario di viaggio che andremo a presentare.

Passeremo poi ad Antony Caruana, musicista e scrittore, che ci parlerà del suo nuovo romanzo Passaggi, il racconto di un giovane uomo nella difficile ricerca di costruire la propria identità e di ricomporre legami perduti. Il terzo incontro a cura di Giovanna Caratelli affronterà il tema della disabilità attraverso due libri che raccontano storie coraggiose da due punti di vista, quello del disabile e quello del caregiver.

L’ultimo è dedicato a Michele Capitani con il suo libro Cuori Nascosti che racconta le storie di un mondo parallelo che passa attraverso il carcere, la malattia mentale, le vite di adolescenti difficili, l’universo dei senza-dimora e le odissee degli immigrati.” L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.