Senza casco sullo scooter rubato, Roma Capitale lo becca pure senza patente: 39enne denunciato al Tuscolano • Terzo Binario News

Stava percorrendo la via Tuscolana in sella ad uno motoveicolo senza indossare il casco, quando è stato intercettato da un motociclista della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, che lo ha subito raggiunto e fermato.

Avviate le verifiche del caso, il conducente del mezzo a due ruote è risultato privo non solo della patente di guida, mai conseguita, ma anche di qualsiasi documento identificativo, oltreché di proprietà del veicolo.



Da ulteriori controlli, svolti congiuntamente al personale del Gruppo VII Tuscolano, sopraggiunto poco dopo sul posto, è stata inoltre appurata la provenienza furtiva del motociclo Yamaha Xmax.

Condotto presso gli uffici per il completamento degli accertamenti di rito, nei confronti del 39enne, di nazionalità cilena, sono emersi diversi precedenti penali, oltre alla misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma. Per l’uomo è scattata la denuncia per ricettazione, unitamente alle sanzioni previste per le diverse violazioni al Codice della strada commesse. Al termine delle procedure, i caschi bianchi hanno rintracciato il legittimo proprietario del mezzo, a cui lo stesso è stato riconsegnato.