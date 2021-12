Incidente sulla A12, chiusa la corsia verso Roma allo svincolo di Monte Romano - Terzo Binario News

Un camion si è ribaltato, solo un ferito lieve: dinamica in ricostruzione dalla Polstrada di Ladispoli

Incidente poco fa al km 69 in direzione Roma.

Un camion, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Ladispoli, è finito di traverso, senza coinvolgere altri veicoli.

Ferito leggermente il conducente.

Si è resa necessaria la chiusura della corsia sud per consentire i rilievi e poi per pulire il fondo stradale.