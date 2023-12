Incidente sulla A12, bisarca fuori strada al km 79 • Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Civitavecchia chiamati a rimuovere il mezzo

Alle ore 17 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati chiamati per un incidente sull’autostrada A12.

Precisamente al km 79 direzione Grosseto, dove una bisarca che trasportava automobili, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo rovinando sul guardrail e incastrandosi sullo stesso.

Arrivati tempestivamente sul posto, gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A, dopo una rapida valutazione da parte del Capo Squadra, hanno subito cominciato l’opera di rimozione del mezzo dal guardrail, tramite tagli con attrezzatura specifica.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto era presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Non si è registrato nessun ferito.