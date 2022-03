Incidente su Ponte Vittorio, un anziano travolge due pedoni - Terzo Binario News

Intervento di Polizia di Roma Capitale e Vigili del Fuoco

Intervento pattuglie Polizia Locale I Gruppo Prati su Ponte Vittorio per un’auto il cui conducente, uomo di circa 80 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando a finire contro il parapetto del ponte.

L’auto ha colpito anche due passanti, rimasti feriti e trasportati in ospedale per le cure.

Il conducente, rimasto sotto shock, ha riportato anche lui alcune ferite ed è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sopraggiunte in ausilio ulteriori pattuglie del I Gruppo Trevi per viabilità e chiusura del ponte, in attesa dell’intervento delle ditte competenti per la messa in sicurezza dell’area e della Sovrintendenza per la verifica dei danni. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei caschi bianchi.

Sul posto i Vigili del Fuoco.