Incidente in via dell'Aeroporto a Fiumicino: due vetture coinvolte - Terzo Binario News

Incidente pochi istanti fa in via dell’Aeroporto, all’incrocio con via dei Montgolfier. Il punto è particolarmente critico per via della presenza di un semaforo. Non si segnalano feriti.

A entrare in collisione una Mercedes e una Citroën.

Traffico rallentato da e e per l’aeroporto, con intervento della Polizia Locale sul posto per i rilievi. La svolta a quel semaforo è riservata ai mezzi con massa superiore a 7,5 t che non possono transitare sul viadotto.