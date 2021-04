Incidente in via del Foro Italico: scontro tra due auto, ecco cosa è successo - Terzo Binario News

Un ferito in codice rosso dinamico accompagnato all’Umberto I

di Claudio Bellumori

Incidente in via del Foro Italico, direzione San Giovanni. Due vetture coinvolte (una Smart e una Mini), un ferito – il conducente del primo veicolo – trasportato in codice rosso dinamico al Policlinico Umberto e la persona al volante dell’altra vettura accompagnata in codice azzurro all’ospedale Sandro Pertini: è questo il bilancio del sinistro avvenuto alle 19 di lunedì 5 aprile, all’altezza di viale della Moschea.

🔴❕#Roma #incidente – Via del Foro Italico code



tra Tor di Quinto e via Salaria > Tangenziale Est

tra Circonvallazione Salaria e Via dei Campi Sportivi > Stadio #luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) April 5, 2021

Sul posto le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia locale. La Tangenziale è momentaneamente chiusa, con deviazioni all’altezza di viale della Moschea, per consentire di effettuare i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.

Nel frattempo, è in corso la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Dai primi riscontri, sembrerebbe che la Mini, che percorreva via del Foro Italico direzione Stadio Olimpico, per cause in corso di accertamento abbia invaso il senso di marcia opposto, colpendo frontalmente la Smart.