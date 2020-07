Incidente in via Appia Nuova: donna ferita, sul posto l'eliambulanza - Terzo Binario News

La 51enne trasportata al San Camillo in codice rosso

di Claudio Bellumori

Incidente in via Appia Nuova, all’altezza del chilometro 16,900. Per cause in corso di accertamento una 51enne, a bordo di uno scooter Honda, ha perso il controllo del mezzo. Il tutto è accaduto alle 10 di giovedì 16 luglio. La donna è stata trasportata in codice rosso, con l’eliambulanza, all’ospedale San Camillo.

Sul posto gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale interviene per un incidente con feriti. Diverse le pattuglie dei caschi bianchi che sono intervenute per agevolare la viabilità della zona.