Incidente con lo scooter, morto un 48enne a Roma - Terzo Binario News

Investito da una 55enne a Prati, intervento di Roma Capitale

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13,30 di oggi in via Ruggero di Lauria all’intersezione con via Caracciolo, nel quartiere Prati, con coinvolgimento di un’auto BMW e un motoveicolo Honda SH 300.

Sul posto, per i rilievi, intervenute le pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati. A seguito dello scontro, il conducente della moto, un uomo italiano di 48 anni è rimasto gravemente ferito. Trasportato presso l’ ospedale S. Spirito, è poi deceduto. Gli agenti hanno proceduto agli accertamenti del caso e sequestrato i due mezzi coinvolti.

Alla guida dell’auto una donna di 55 anni ,che si è fermata dopo l’urto. La stessa è stata accompagnata presso l’ospedale per gli esami tossicologici di rito.