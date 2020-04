Incidente alla Balduina, morta 76enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Tragedia alla Balduina. Un donna di 76 anni è morta giovedì 16 aprile. L’episodio è avvenuto in zona Piazzale delle Medaglie d’Oro, altezza civico 24, verso le 10. La donna, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto condotta da un 43enne: da una prima ricostruzione della Polizia locale, sembra che la vittima fosse appoggiata a una vettura regolarmente in sosta.

Al momento i rilievi sono ancora in corso per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti. Sul posto i carabinieri e la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.

La salma della 76enne è stata traslata al Policlinico Agostino Gemelli.