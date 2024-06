Incidente al Quartiere africano: anziana investita da una betoniera • Terzo Binario News

Incidente al Quartiere africano. Una donna di 74 anni, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una betoniera (modello Iveco, al momento dell’impatto non c’era il carico). Il tutto è avvenuto su viale Somalia, all’altezza del civico 39. L’anziana è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

A bordo del mezzo pesante, invece, un 64enne italiano, condotto in codice giallo a Villa San Pietro. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo II Parioli, che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro.