Incidente a Tor Tre Teste: morto 45enne • Terzo Binario News

Ha perso il controllo dello scooter – Honda Sh – ed è morto. A perdere la vita un uomo di 45 anni. Il tutto è avvenuto alle 4,15 di oggi, 6 giugno, in via di Tor Tre Teste, all’altezza di viale Enzo Ferrari.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo VI Torri – che ha rilevato il sinistro – e i caschi bianchi del Gruppo V Prenestino, giunti in supporto. Da quanto emerso al momento, si tratta di un incidente autonomo. Ulteriori verifiche del caso serviranno per offrire elementi utili, in modo tale da avere un quadro più preciso dell’esatta dinamica del sinistro.

Per adesso non è stata resa nota l’identità della vittima.