Incendio a Tor Bella Monaca: cinque auto in fiamme nel parcheggio condominiale • Terzo Binario News

Cinque auto distrutte dal rogo all’interno di un parcheggio condominiale in via Ferdinando Quaglia, altezza del civico 77. Siamo a Tor Bella Monaca, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, con due Aps (10 A e 12 A) più una autobotte e l’autoscala. Non ci sono stati feriti. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Frascati.

Ad andare a fuoco due Fiat, una Lancia, una Daewoo e una Mg (Morris Garages). Dai primi riscontri, non sono emerse tracce di liquido infiammabile o di acceleranti.