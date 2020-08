Incidente a Santa Marinella, in zona Prato Rotatore. Un 40enne di Civitavecchia – per cause in corso di accertamento – è caduto dalla bici. L’episodio è avvenuto mercoledì 5 agosto.

Sul posto la Croce Rossa di Severa. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato elitrasportato al Policlinico Agostino Gemelli.