Incidente a Latina, morto l'ex vigile di Ladispoli Filippo Colacicco: il cordoglio di palazzo Falcone • Terzo Binario News

Filippo Cristian Colacicco “era un bravo ragazzo”. Il 44enne, originario di Fiumicino, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio in provincia di Latina, lungo al Flacca, nel territorio di Fondi, mentre tornava verso la provincia di Roma. Questo quanto riporta LatinaToday.

L’uomo viaggiava a bordo della Range Rover di famiglia, condotta dalla moglie. Sui sedili posteriori cìerano i due figli di 7 e 2 anni, entrambi rimasti feriti e ricoverati al Dono Svizzero di Formia. La moglie, 42enne, era incita all’ottavo mese ed è stata operata d’urgenza e sottoposta a un cesareo per salvare la bambina. Per lui non c’è stata nessuna speranza. All’arrivo dei soccorsi era già morto.

Il 44enne aveva svolto servizio come agente di polizia locale in diversi comuni della provincia di Roma, tra i quali Ladispoli.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Filippo Cristian Colacicco, agente di Polizia Locale che ha prestato servizio a Ladispoli fino allo scorso 31 dicembre.

In questo momento di grande dolore non ci sono parole per descrivere un evento così tragico.

I colleghi, a partire dal Comandate Blasi, ricordano Cristian come una persona educata, sensibile e che amava profondamente il suo lavoro.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dell’intera Città di Ladispoli”.

Così il sindaco Alessandro Grando in una nota.