Incendio in via Sapori: fiamme nella cantina - Terzo Binario News

Incendio in via Francesco Sapori, all’altezza del civico 38. Per cause in corso di accertamento – giovedì 6 agosto – le fiamme hanno interessato una cantina. Le cause del rogo, divampato alle 10,50, al momento sono imprecisate.

Sul posto i Vigili del fuoco dell’Eur (11a), il carro auto protettori e l’autobotte di Prati (9a). L’intervento dei pompieri ha impedito il propagarsi verso i locali circostanti. Non ci sono stati feriti.