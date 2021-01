Incendio in via Roma Libera: fiamme in appartamento, palazzo evacuato - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Roma Libera, all’altezza del civico 10. È quanto accaduto venerdì 8 gennaio intorno alle 16. Le fiamme sono propagate in un appartamento – dichiarato inagibile – al terzo piano di uno stabile disposto su sei livelli. Nel corso delle operazioni di spegnimento del rogo, provocato presumibilmente dal corto circuito di una stufa elettrica, la palazzina è stata evacuata e la viabilità è stata interrotta.

All’interno dell’abitazione erano presenti padre e figlio, rispettivamente di 75 e 52 anni: quest’ultimo è stato accompagnato all’ospedale Sant’Eugenio, poiché ha riportato ustioni al volto, a quanto pare non gravi. Tutti e due, comunque, hanno abbandonato autonomamente il locale a fuoco.

Sul posto i pompieri e i carabinieri.