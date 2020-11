Incendio in via Casilina: fiamme in un appartamento - Terzo Binario News

Incendio in via Casilina, all’altezza del civico 216. Le fiamme sono divampate in un edificio privato, per cause ancora da accertare. Sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale V Gruppo Prenestino. Il tutto è accaduto alle 16 di mercoledì 18 novembre.

Al fine di garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale, il traffico in direzione del Grande Raccordo Anulare è stato deviato su via Galeazzo Alessi.

🚗🚗Rallentamenti per intervento vigili del fuoco presso Via Galeazzo Alessi > Viale Palmiro Togliatti#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 18, 2020

All’interno dell’appartamento in cui è scoppiato il rogo non c’era nessuno. Il denso fumo proveniente dal locale ha invaso la tromba delle scale, impedendo agli inquilini di poter uscire, per questo è stato necessario l’utilizzo dell’autoscala, in modo tale da recuperare le persone degli appartamenti dei piani superiori. Sul posto anche il personale del 118 ed i carabinieri.