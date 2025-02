Incendio in un appartamento di Oriolo, morta una donna e stabile evacuato • Terzo Binario News

È successo un via della Stazione intorno alle 22.30, le squadre di pompieri sono ancora al lavoro nell’edificio e c’è un’altra donna ferita

Questa notte dalle ore 22.30 i Vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti per incendio appartamento ad Oriolo Romano.

A bruciare un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via della Stazione.

All’arrivo sul posto, i Vvf si sono trovati di fronte l’appartamento completamente avvolto dalle fiamme.

Si è reso necessario l’ausilio di altre squadre di pompieri.

Sono giunte dai vicini distaccamenti di Civita Castellana, Viterbo con Autoscala e Autobotte e Tarquinia.

La rapidità delle operazioni ha fatto sì che l’intera palazzina non venisse coinvolta. La donna residente nella struttura interessata è deceduta, non è riuscita a lasciare la propria casa. Un’altra donna è rimasta ferita.

Sul posto per gli accertamenti del caso i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Dichiarata al momento inagibile tutta la palazzina.

Ancora in atto le operazioni di bonifica. Le cause sono in corso di accertamento.