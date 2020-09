Incendio a Villa Gordiani: nel rogo esplosa una bombola - Terzo Binario News

Incendio a Villa Gordiani. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di domenica 13 settembre, nel parco Pasolini, tra viale della Venezia Giulia e via Attilio Hortis, alle spalle della parrocchia di Sant’Agapito. Nel rogo – come testimoniato da un video presente sui social – è esplosa anche una bombola del gas.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia locale in via Tolmezzo. Dalle informazioni raccolte, sembra che in zona fosse presente un insediamento abusivo.

Frame video Facebook Massimiliano I.