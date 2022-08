Incendi a Cerveteri e Bracciano: lavoro duro per la Prociv cerite • Terzo Binario News

Giornate di duro lavoro per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Cerveteri.

Nella giornata odierna, su attivazione della Sala Operativa Regionale, sono intervenuti a Bracciano in via Claudia al civico 127 con un equipaggio AIB supportato dall’autobotte da 10.000 litri, sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo due equipaggi AIB intervenivano a Cerveteri in via del Casalone su un incendio di sterpaglie, già intervenuti questa mattina in località Pian della Carlotta per un incendio a bordo strada, adiacente alla macchia mediterranea.

Complimenti veri a tutto il personale intervenuto dal Responsabile Renato Bisegni.