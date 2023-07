In tre con la pistola in auto, arrestati dalla polizia a Fiumicino • Terzo Binario News

Manette per un uomo e due donne rispettivamente di 38, 33 e 36 anni, indiziati in concorso tra loro del reato di detenzione e occultamento di arma clandestina durante un controllo

Durante un servizio di controllo del territorio realizzato sul litorale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Fiumicino, transitando, hanno notato un’autovettura ferma a motore acceso, con a bordo un uomo lato guida e due donne.

Avvicinatisi per effettuare il controllo, i poliziotti hanno visto l’uomo che maneggiava un oggetto in maniera sospetta passandolo alle due donne, che frettolosamente scendevano dal mezzo piegandosi e lasciando cadere un oggetto metallico.

La 36enne, per distrarre i poliziotti, ha iniziato ad avanzare verso di loro per sottoporsi al controllo, mentre l’altra ragazza, invece, continuava ad armeggiare sotto l’autovettura.

I poliziotti a quel punto sono avanzati verso l’auto dove, sotto una ruota, hanno rinvenuto una pistola di piccole dimensioni, con matricola abrasa, munita di caricatore e munizionamento.

I poliziotti quindi hanno proceduto ad un controllo più approfondito dei tre soggetti e della macchina, trovando addosso alla 33enne un cacciavite per il quale, non avendo saputo dare spiegazioni, è stata denunciata in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad effrazione, e addosso alla 36 enne un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente per cui è stata segnalata alla Prefettura. Alla fine degli accertamenti i tre sono stati arrestati per detenzione e occultamento d’arma clandestina. Arresti poi convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.