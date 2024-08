Si autoinfligge lesioni sulle braccia con il vetro della bottiglia • Terzo Binario News

Intervento della Polizia locale: un 30enne tunisino soccorso in ospedale



Si è autoinflitto lesioni sulle braccia con il vetro della bottiglia. I fatti sono accaduti in via Giolitti, poco distante dall’ingresso della stazione Termini, dove il personale dei reparti operativi Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnato nei quotidiani servizi anti-degrado nell’area stazione Termini-Esquilino, è intervenuto prontamente per fermare un uomo, trentenne di nazionalità tunisina, che si stava procurando lesioni profonde sulle braccia con un vetro di bottiglia.

Gli agenti, dopo aver allontanato i passanti e messo in sicurezza la zona, si sono adoperati per far desistere il soggetto dal proseguire nei gesti autolesionisti, riuscendo a stabilire con lui un canale di comunicazione.

Grazie alle capacità relazionali e un atteggiamento calmo, ma al contempo deciso, gli operanti sono riusciti a tranquillizzare e il trentenne, per il quale è stato richiesto l’intervento del 118 per il successivo trasporto in ospedale dove ha ricevuto le cure mediche necessarie.