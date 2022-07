In Italia le vittime del Covid superano quota 170mila • Terzo Binario News

L’Ema ha iniziato a valutare la richiesta di estendere l’uso del vaccino Covid 19 Comirnaty (Pfizer-Biontech), nei bambini da 6 mesi a 4 anni. Ad annunciarlo è la stessa Agenzia europea del farmaco, via Twitter. Hanno superato quota 170mila i morti in Italia contagiati dal Covid.

Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute, che evidenzia 31.205 nuovi contagi e 112 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale così a 170.037. Il tasso è al 23%, sostanzialmente stabile (ieri 22,8%) e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 135.642 tamponi.

Sono invece 417 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 14 più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.848, rispetto a ieri 272 in più. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.454.395, rispetto a ieri 10.655 in meno. In totale sono 20.177.910 i contagiati dall’inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 18.553.478, con un incremento di 42.594.

Ha superato il picco in Italia, la nuova ondata di Covid spinta dalla sottovariante BA.5 di Omicron, con i casi che stanno scendendo da cinque giorni consecutivi. Lo rilevano le analisi del fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook ‘Dati e analisi scientifiche’. “ll picco sembra essere superato – ha detto Sestili all’ANSA – e i casi mostrano una riduzione pari al 14% in una settimana”.

Fonte, ANSA.IT