In funzione la pubblica illuminazione di Cerenova, terminati i lavori di rifacimento delle linee di alimentazione • Terzo Binario News

La sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: “Nel piano triennale delle opere pubbliche, 600mila euro per la manutenzione degli impianti e le luci stradali”

Conclusi i lavori è entrata nuovamente in funzione la rete di pubblica illuminazione di Cerenova. Precisamente, si trattava di due linee di alimentazione elettrica che a causa di un grave guasto, hanno costretto alcune importanti arterie stradali al buio. Due le reti oggetto di intervento: quella di Largo Sasso e quella, rifatta ex novo, che dal quadro elettrico giunge fino all’inizio di Via Marcina. I lavori, sono stati coordinati dall’Ingegner Umberto Forghieri ed eseguiti dal personale della Multiservizi Caerite.

“Proprio sul tema della pubblica illuminazione ci tengo a rassicurare la cittadinanza: all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che andrà in votazione in Consiglio comunale all’inizio del nuovo anno abbiamo previsto lo stanziamento di 600mila euro di risorse proprio per la realizzazione di nuovi punti luce e la manutenzione di quelli già esistenti – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – fondi importantissimi che ci consentiranno di avviare lavori importanti che non possiamo realizzare attraverso le risorse provenienti dai finanziamenti per l’efficientamento energetico, in quanto utilizzabili solamente per il miglioramento dei punti luce già esistenti”.

“Ci tengo con l’occasione a ringraziare l’Ingegner Forghieri e tutto il personale della Multiservizi Caerite, così come rivolgo un plauso all’Assessore Francesca Appetiti per il lavoro che sempre svolge nel territorio”, ha concluso il Sindaco