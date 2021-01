Il Volontariato Promuove la Vita ringrazia Csp per i doni arrivati dal Riuso - Terzo Binario News

A conclusione di una mattinata molto impegnativa e “faticosa”, il gruppo spontaneo de Il Volontariato promuove la Vita desidera esprimere un doveroso e sentito ringraziamento a tutti gli operatori del Centro del Riuso di CPS che hanno coordinato la cospicua donazione di articoli vari (pigiami, scarpe, intimo, costumi, zaini ecc. – NUOVI – sia adulto che bambino) della CONAD.

Molte le associazioni che hanno ricevuto scatoloni interi, per rispondere alle numerosissime richieste, sempre più numerose, da parte delle famiglie del territorio che chiedono aiuto.

l Centro del Riuso in questo periodo di profonda crisi si sta dimostrando sempre più utile, gli oggetti consegnati fotografati e condivisi sui social, immediatamente vengono ritirati e così iniziano una nuova vita.

Vogliamo prendere a prestito l’Enciclica di Papa Francesco, Laudato Sì, che ci invita a modificare la nostra cultura del relativismo come causa dell'”usa e getta”. Dalle grandi multinazionali alla madre di famiglia, tutti siamo invitati a riflettere sulle conseguenza dei nostri comportamenti, perché essi non sono privati, neutri.

Entrare in dialogo con tutti per il Bene Comune mettendo al centro la custodia del pianeta. Per cui abbandonare rifiuti ingombranti e non è molto grave, non si esaurisce soltanto nella pessima azione ma deve essere condannato senza se e senza ma, perché nuoce al Creato, che ci è stato affidato e del quale dobbiamo prenderci Cura. Un sano legame uomo-ambiente, un’ecologia-integrale per fronteggiare la complessa crisi socio-ambientale”.

Anna Battaglini – seg. org.